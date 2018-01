Un grupo de legisladores consultó a un experto sobre la salud mental de Trump

Una docena de miembros del Congreso de Estados Unidos se reunió el pasado mes de diciembre con un reputado psiquiatra con el propósito de dilucidar si el presidente Donald Trump está capacitado para ejercer su cargo, según informaron este jueves medios locales.

Los encuentros tuvieron lugar los días 5 y 6 de diciembre en Washington, según un artículo publicado este miércoles por el portal de noticias Politico, y en ellos una docena de legisladores, entre los cuales se encontraría un senador republicano, plantearon sus preocupaciones al profesor de psiquiatría de la Universidad de Yale, Bandy X. Lee.

La elección de Lee no fue, en ningún caso casual, puesto que entre sus trabajos destaca el haber editado la publicación "The Dangerous Case of Donald Trump" ("El Peligroso Caso de Donald Trump"), una colección de testimonios en la que una veintena de expertos en psiquiatría abordaban la salud mental del presidente.