Un divorcio, varios misiles y una capital muy disputada

Después de dos terremotos políticos acaecidos en fechas cercanas, la victoria del ‘brexit’ y la toma de posesión de Donald Trump, el mundo continúa sufriendo las consecuencias de ambos temblores. Por un lado, las negociaciones para la salida del Reino Unido de la Unión Europea siguen un curso más bien lento y borrascoso, con una fecha en el horizonte, octubre de 2018, para la que el acuerdo de divorcio deberá estar rubricado, aunque el ‘brexit’ será realidad el 29 de marzo de 2019. Por el otro, la irrupción del presidente de EE. UU. en la escena internacional ha agitado antiguos conflictos y generado nuevos escenarios que habrá que tener en consideración los próximos meses. La escalada bélica de (y con) Corea del Norte, el avispero de Jerusalén, la nunca del todo terminada guerra en Siria o el muro con México, amén de los problemas internos de la primera potencia mundial, darán mucho de qué hablar. Pero hay más.

El proceso negociador entre Bruselas y Londres tenía tres grandes asuntos encima de la mesa sobre los que era vital llegar a un acuerdo para que el diálogo fluyese. El más polémico, el de la factura a pagar, se saldó con que el Reino Unido abonará 45.000 millones de euros. Respecto a la garantía de los derechos adquiridos por los 3,3 millones de europeos residentes en el país, los 27 lograron gran parte de lo exigido, sobre todo la vigencia del Tribunal de Justicia de la UE como garante último. Además, la fecha de corte, aquella que delimitará hasta cuándo los comunitarios podrán ampararse en el principio de libre circulación de ciudadanos dentro de la Unión Europea, será el 29 de marzo de 2019 y no el 23 de junio de 2016, fecha del referéndum. El tercer gran asunto, la frontera entre las dos Irlandas, no será física e Irlanda del Norte se aclimatará a las reglamentaciones comunitarias para no romper la isla en dos.

Cerrado el divorcio, ahora toca hablar del futuro. Theresa May pedirá un periodo de transición de dos años para sobrellevar el ‘shock’. Desde Bruselas se advirtió de que, en esta nueva negociación, la UE tampoco cederá. Si quieren transición, si quieren acceso al mercado interior, deberán acatar toda la legislación comunitaria. Como hacen ahora, pero sin poder influir desde dentro porque ya no se sentarán en el club.