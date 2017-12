Trump, Jerusalén y Europa

Las reacciones a la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como capital de Israel no han dejado de sucederse; desde el llamamiento por parte de Hamás a la tercera intifada, a las resoluciones de las Naciones Unidas o de los países árabes.

Resulta difícil encontrar una razón que justifique dicha decisión de la presidencia norteamericana, que tan solo ha encontrado el apoyo entusiasta del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que recibe así el respaldo político del coloso americano. Ni siquiera pueden aducirse, como se ha pretendido, causas de política interior estadounidense. Nadie duda del peso de la comunidad judía en Estados Unidos, muy positiva por variadas razones. Sin embargo, esta comunidad no es compacta y los sectores más progresistas, entre ellos los del movimiento judío reformista, se manifestaban dos días antes del anuncio de Trump en contra de tal decisión. En un comunicado, protestaban por la aprobación tácita que Estados Unidos han dado durante años a la ocupación por Israel de tierras que no le pertenecían y a su negativa a reconocer derecho alguno a los palestinos en Jerusalén Este o en cualquier otro lugar del territorio en disputa.

Debe recordarse que el nacimiento del Estado de Israel fue fruto de la desgraciada política seguida por el Reino Unido como potencia administradora, que llevó a la ONU, el 29 de noviembre de 1947, a decidir la partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío, reservándose la Organización la administración de Jerusalén. Los judíos aceptaron esta decisión. No así la parte palestina. Desde este momento, y tras la guerra de 1967, Israel no ha hecho sino ir incrementando su territorio, de forma contraria a las resoluciones del Consejo de Seguridad, en detrimento de Palestina. No es de extrañar, por tanto, la reacción más que airada de sus líderes, de la población, pero también de los líderes de países árabes.