Las autoridades iraníes relajan las normas sobre la vestimenta femenina

Las autoridades iraníes han decidido relajar un tanto las normas sobre los usos relativos a la vestimenta islámica de la mujer en Irán, donde desde el triunfo de la revolución en 1979 eran de obligado cumplimiento.

El jefe de la policía de Teherán, general Hosein Rahimí, afirmó que las que "inconscientemente" no respetan los códigos de vestimenta "ya no van a centros de detención y no se presentarán expedientes judiciales contra ellas", informó este jueves el periódico reformista Etemad.

Rahimí explicó que las mujeres que violen las normas de vestimenta serán obligadas a "asistir a cursos educativos" al respecto.