May quiere que te quedes

La situación de los comunitarios, incluidos lógicamente los españoles, es uno de los principales quebraderos de cabeza del ‘brexit’. La primera ministra, Theresa May, es –ya era hora– consciente de ello y ha organizado una gran campaña de envío de ‘emails’ en la que busca tranquilizar entre otros a esos españoles viviendo desde hace más de cinco años en tierras británicas y les pide directamente: "Sé que nuestro país será más pobre si te marchas y quiero que te quedes". En Twitter, los aludidos reaccionaron de diversos modos. Algunos dudaban si "reír o llorar", otros se mostraban agradecidos, no faltó quien acusó a May de esconder que se había visto obligada a ello por sus socios de la UE y hasta hubo algún británico desconcertado porque también lo había recibido.