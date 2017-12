Theresa May: "No hay nada acordado hasta que todo esté acordado"

La primera ministra británica, Theresa May, ha insistido este lunes ante el Parlamento en que "no hay nada acordado hasta que todo esté acordado", en relación al principio de acuerdo alcanzado el viernes con la Unión Europea sobre el 'brexit'.

En una comparecencia ante los Comunes, la líder conservadora se refirió al consenso fraguado con Bruselas a última hora la pasada semana, que permite a las dos partes avanzar hacia la segunda fase del proceso de diálogo, que abordará la relación comercial.

"Siempre he sido clara al indicar que no iba a ser un proceso fácil y ha requerido de un 'toma y daca' tanto para el Reino Unido como para la Unión Europea a fin de avanzar. Y eso es lo que hemos hecho", dijo May.