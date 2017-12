Hallan una gran cantidad de munición cerca de un mercado navideño de Berlín

La Policía alemana ha encontrado un arsenal de munición con hasta 200 balas almacenadas en un aparcamiento subterráneo cerca de un mercado navideño en el oeste de Berlín, según han informado este domingo fuentes policiales al diario 'Bild'.

Se trata de hasta 200 cartuchos de calibre 7.65mm sin armas alrededor, según las primeras informaciones de la Policía que descartan por el momento que este hallazgo esté relacionado con un posible ataque terrorista.

De momento, equipos caninos de detección han registrado la zona y no han encontrado más munición. "No sabemos por qué estaban allí los cartuchos, o si alguien quería deshacerse de ellos. No sabemos nada", ha declarado un portavoz de la policía al medio FOCUS, sin dar más detalles.