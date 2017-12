Multitudinaria protesta en Estambul contra decisión de Trump sobre Jerusalén.

La marcha arrancó tras la oración del viernes en la mezquita de Fatih, en el centro histórico de Estambul, y se dirigió hacia el parque de Saraçhane, a pocos cientos de metros de distancia, donde se pronunciaron varios discursos.

"USA Asesino, Trump terrorista", se leí en una gran pancarta colgada de un arco, al que se encaramaron varios jóvenes para agitar banderas palestinas y turcas.

También abundaban las enseñas verdes o negras con la profesión de fe islámica y pancartas que con lemas como "EEUU fuera de Oriente Próximo" o "Que vuelva Saladino".

"Estados Unidos asesino", "Abajo Estados Unidos", "Abajo Israel", "Jerusalén es nuestra y será nuestra siempre", eran los lemas más coreados, junto al mil veces repetido "No hay más dios que Dios" y la frase Alahu Akbar (Dios es grande).

Aunque no se observaba una estricta separación de sexos, la mayor parte de las mujeres participantes marchaban en un bloque separado, con pancarta propia, tras la primera oleada de hombres, algo que en Turquía solo es habitual en los sectores más conservadores.

De hecho, la mezquita de Fatih, de la que partía la marcha, es conocida por ser centro espiritual de grupos ultrarreligiosos que habitan en los barrios adyacentes, donde se ven a menudo mujeres turcas vestidas al estilo islámico más rigorista.

Convocaba la marcha IHH, una ONG turca de ideología islamista, conocida por su labor humanitaria tanto dentro como fuera de Turquía y su programas de apoyo a refugiados y desplazados sirios.

También fue IHH la entidad que en 2010 fletó el buque "Mavi Marmara", el mayor de la 'Flotilla de la Libertad' que intentó romper el bloqueo israelí a la franja de Gaza, y que fue asaltado por militares israelíes que mataron a diez activistas turcos.

El incidente provocó una grave conflicto diplomático entre Turquía e Israel, tradicionalmente buenos aliados,y que recuperaron relaciones plenas el año pasado, tras el pago de compensaciones por los activistas muertos y heridos.

Turquía también negoció cierta facilidad de acceso a Gaza para enviar ayuda humanitaria y la buena sintonía con Israel parecía recuperada hasta que la volvió a romper el anuncio de Trump de trasladar la embajada a Jerusalén.

El Gobierno turco ha recordado estos días que Naciones Unidas no reconoce la anexión de Jerusalén Este por Israel en 1980, y en consecuencia pide no instalar embajadas en la ciudad hasta que no se resuelva el conflicto.

Estados Unidos es el primer país que rompe este consenso internacional. Todos los partidos turcos se sumaron a la protesta por motivos de derecho internacional, y varios grupos de la izquierda turca celebraron hoy también manifestaciones contra la decisión de Trump.

Con todo, la mayor congregación fue la de Fatih, de pronunciado carácter islamista, en la que se subrayaba el carácter sagrado de Jerusalén para los musulmanes, que la consideran su tercera ciudad santa tras La Meca y Medina y recuerdan que en los primeros años del islam, incluso fue el punto fijado para la oración.

Las ambiciones del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de presentarse como un líder islámico universal preocupado por el bienestar de los musulmanes en todo el mundo, han servido para que muchos manifestantes subrayaran la responsabilidad de Turquía con con Jerusalén, como causa internacional islámica.

No faltaba en la muchedumbre quien reivindicaba el envío de soldados turcos a Palestina para proteger "Al Quds" ("La Santa", el nombre árabe de Jerusalén).

Aunque la manifestación se desarrolló en sintonía con la postura del Gobierno, y con escasas medidas de seguridad, las autoridades tomaron desde ayer grandes precauciones para evitar cualquier agresión contra las legaciones estadounidense e israelí en Ankara y Estambul.

El portavoz del Gobierno turco, Bekir Bozdag, subrayó hoy una vez más que el traslado de la embajada estadounidense en Israel "conllevará todo tipo de crisis, caos y combates".

"Condenamos el Gobierno de Trump por ser la causa de los sucesos que tienen lugar hoy en Cisjordania. El responsable en primer grado del caos y los combates que se viven hoy y de los que vendrán es el Gobierno de Estados Unidos", subrayó Bozdag

Erdogan ha internacionalizado los esfuerzos para responder al gesto del Trump y se entrevistará el próximo día 11 en Ankara con el presidente de Rusia, Vladímir Putin.

El miércoles tendrá lugar en Estambul una cumbre extraordinaria de líderes de la Organización por la Cooperación Islámica (OIC), que reúne a 57 países de mayoría musulmana.