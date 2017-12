Al menos siete muertos en protestas contra "fraude" en Honduras

El portavoz de la Policía de Honduras, Jair Meza, no confirmó la cifra de víctimas. "Dicen que hay muertos, pero no pueden ser reconocidos con autoridad pública", señaló Meza a Efe.

Según los medios hondureños, tres de las víctimas se produjeron anoche en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, norte del país, debido a las heridas de bala que recibieron durante un supuesto enfrentamiento con policías militares.

Los cadáveres de dos personas que supuestamente fallecieron durante las protestas en el sector de Choloma ingresaron anoche en el departamento de Medicina Forense del Ministerio Público de San Pedro Sula, según las informaciones.

Un hombre falleció la noche del jueves en la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño, de acuerdo a las escuetas versiones de los medios, mientras que la séptima víctima es una adolescente de 14 años, quien murió también anoche en Tegucigalpa, supuestamente por heridas de bala que sufrió durante una manifestación.

"No puedo ocultar la verdad que sale en los medios, pero en los datos oficiales no tenemos y no es porque los queremos ocultar, sino porque no ha habido el reconocimiento legal debido", explicó el portavoz policial.

Las protestas de los simpatizantes de la Alianza de Oposición contra la Dictadura se han registrado desde el miércoles en ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, entre otras.

El Tribunal Supremo Electoral de Honduras (TSE) aún no ha anunciado al ganador de los comicios presidenciales del domingo pasado, de los que Nasralla y el actual gobernante y aspirante a la reelección, Juan Orlando Hernández, se proclamaron vencedores.

La votación en Honduras está muy cerrada. Hernández suma 1.333.264 votos, mientras Nasralla 1.286.572 con el 94,31 % de las actas escrutadas, según datos publicados por el TSE en su página web.

Las manifestaciones también dejan alrededor de una veintena de lesionados, incluidos militares y policías, en varias ciudades del país.

El portavoz policial indicó que más de un centenar de personas han sido detenidas en las últimas horas por actos vandálicos en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.

Para frenar la violencia desatada en las calles, el Gobierno hondureño decretó anoche el estado de excepción durante 10 días, mientras el TSE espera iniciar este sábado un escrutinio especial de más de un millar de actas para definir al nuevo presidente.

Durante la vigencia del decreto queda "prohibida la libre circulación" entre las "6 de la tarde y las 6 de la mañana en todo o parte del territorio nacional", aunque de esto se exceptúa a los miembros y todo el personal del Tribunal Supremo Electoral, los representantes de los partidos políticos, observadores y periodistas acreditados por el organismo de comicios.

Los hondureños votaron el pasado domingo por un presidente, tres vicepresidentes, 128 diputados para el Parlamento local, 20 para el Centroamericano y 298 alcaldías municipales.

En Honduras no hay segunda vuelta electoral y gana el aspirante que obtenga más votos.