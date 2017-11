Trump no hará campaña junto al aspirante al Senado Moore, acusado de abusos sexuales

La semana pasada, el presidente había adelantado a los periodistas que pronto les revelaría si planeaba viajar a Alabama, donde las encuestas muestran una ajustada carrera entre Moore y Jones pese a la naturaleza tradicionalmente conservadora del estado.

Este fin de semana, Trump aumentó sus críticas a Jones, al asegurar en Twitter que lo "último" que necesita Alabama y el Senado es una victoria del aspirante demócrata, que es "DÉBIL en crimen, DÉBIL en la frontera, malo para el Ejército" y la "Segunda Enmienda", que garantiza el derecho a portar armas. "¡Jones sería un desastre!", escribió Trump en Twitter el domingo.

The last thing we need in Alabama and the U.S. Senate is a Schumer/Pelosi puppet who is WEAK on Crime, WEAK on the Border, Bad for our Military and our great Vets, Bad for our 2nd Amendment, AND WANTS TO RAISES TAXES TO THE SKY. Jones would be a disaster!