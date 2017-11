La Armada confía en que el 'ARA San Juan' esté en situación de "supervivencia extrema"

La Armada argentina ha rechazado que la situación de los 44 tripulantes del submarino 'ARA San Juan' sea "irreversible" y ha expresado su confianza en que los marineros estén en una situación de "supervivencia extrema".

"Si bien van once días de búsqueda, eso no quita que los tripulantes no puedan estar en una situación de supervivencia extrema", ha afirmado el portavoz de la Armada, Enrique Balbi, según recoge el diario argentino 'Clarín'.

Balbi responde así a las declaraciones de la dirigente de Cambiemos Elisa Carrió, quien sostuvo que "hay algo que ni el Ministerio ni el Presidente pueden decir, que es que el acontecimiento es irreversible porque todavía no se llegó a encontrarlos".