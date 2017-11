Mugabe recibió garantías antes de dimitir de que ni él ni su familia serían juzgados

El ya expresidente Robert Mugabe quiere morir en Zimbabue y no partir al exilio. En este sentido, y antes de presentar su dimisión, recibió garantías de que no será juzgado, según han desvelado fuentes próximas a la negociación. El nonagenario exmandatario recibirá un paquete de jubilación que incluye una pensión, así como una prestación por vivienda, vacaciones y transporte, seguro médico, viajes aéreos limitados y seguridad conforme a la legislación zimbabuense. Asimismo, el exdirigente también recibió garantías para su seguridad y la de su familia dentro del país.

Una fuente gubernamental ha asegurado que Mugabe, de 93 años, dijo a los negociadores que quería morir en su país y que no tenía intención de vivir en el exilio. "Era algo muy emotivo para él y se mostró muy firme", ha contado la fuente, que no está autorizada a hablar de los detalles del acuerdo. "Para él era muy importante que se le garantizara la seguridad para permanecer en el país (...) aunque eso no le detendrá de viajar al extranjero cuando quiera o tenga que hacerlo", ha puntualizado.

Desde que el martes el presidente del Parlamento anunció la dimisión de Mugabe, tras 37 años en el poder, no se habían conocido detalles sobre el acuerdo que éste habría alcanzado con el Ejército, que tomó el control del país el 14 de noviembre, para acceder a renunciar al poder. Su caída ha venido forzada por su decisión de cesar al vicepresidente Emmerson Mnangagwa el pasado 6 de noviembre, lo que fue visto tanto por el Ejército como por los veteranos de guerra y un sector del gobernante ZANU-PF como un intento de allanar el camino a la sucesión a la primera dama, Grace Mugabe.