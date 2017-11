Pánico en el centro de Londres por una falsa alarma de tiroteo en Oxford Circus

Tras la "búsqueda urgente", que implicó órdenes de evacuación en el metro y recomendaciones a los peatones para que se refugiasen en edificios, Scotland Yard ha dado por concluida la alerta. "No se han localizado víctimas, pruebas de ningún disparo o sospechosos", ha zanjado.

La Policía de Transportes sí ha confirmado que una mujer ha resultado herida leve cuando abandonaba la estación de Oxford Circus en los momentos de mayor pánico.

Las fuerzas de seguridad, no obstante, mantendrán parte del despliegue en la zona como medida de precaución y han pedido a la ciudadanía que informe inmediatamente a las autoridades si ve algo sospechoso. "Agradecemos a la población su paciencia y colaboración durante la respuesta", ha añadido la Policía.

En "estampida"

Una joven española consultada, que se encontraba en una calle cercana, ha dado cuenta del "susto" vivido. "La Policía nos dijo que empezásemos a correr y lo hicimos en estampida", ha afirmado esta testigo, que ha confirmado un amplio dispositivo de seguridad y la presencia de helicópteros.

Una periodista de la cadena pública BBC también ha contado que vio a gente saliendo de la estación de Oxford Circus en "estampida". "Varias personas me dijeron que creían que había disparos o un fuego" en el interior, ha relatado esta fuente.

Terrorists in Oxford circus this is crazy! #OxfordCircus pic.twitter.com/gkLayGJZlP