Nueva York se llena de globos gigantes y música para celebrar Acción de Gracias

La cabalgata neoyorquina salió a la calle por primera vez en 1924 y desde entonces solo la II Guerra Mundial ha logrado interrumpirla. De 1942 a 1945 no hubo desfile, pero desde entonces no ha faltado ni un año a la cita. El desfile incluye 17 enormes globos con personajes de películas infantiles y series de televisión, así como decenas de carrozas y bandas de música, con un total de 8.000 participantes. Todos ellos recorrieron las calles del centro de la isla de Manhattan, donde se calculaba que 3,5 millones de personas se habían congregado para verlo en directo.

Desde el comienzo de la fiesta, la cuenta de Twitter de Macy's ha retransmitido el recorrido, en el que no han faltado los globos de Carlitos, de la ardilla de Ice Age, de la Patrulla Canina, de Hello Kitti, de Olaf...

A lo largo del desfile se repiten las actuaciones musicales. Allí han estado el cómico Jimmy Fallon y su grupo, The Roots; Smokey Robinson; las Rockettes, las bailarinas del Radio City Music Hall...

El broche final del desfile lo pone Papá Noel, que cierra la cabalgata con su trineo cargado de regalos, preparados para la próxima Nochebuena.

Santa's here, Santa's here! Thank you all for watching this year's #MacysParade—we hope you have a wonderful Thanksgiving! pic.twitter.com/dQHg8QEP6f — Macy's (@Macys) 23 de noviembre de 2017

Tras su paso, solo queda irse a casa y disfrutar de una deliciosa cena en una de las noches más familiares del calendario festivo estadounidense. ¡Feliz Acción de Gracias!