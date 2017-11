Desesperación entre las familias: "No van a volver nunca más"

La esposa de uno de los 44 tripulantes del submarino argentino desaparecido hace ocho días, dijo este jueves que, aunque las familias aguardaban noticias con "esperanza", los marineros "no van a volver nunca más".

"No nos quedó santo por rezar ni a nadie por pedir. No sé si hay un destino marcado para cada uno. Hay gente que no cree en eso, no volvieron y no van a volver nunca más", remarcó a la prensa Jessica Gopar, esposa del cabo principal Fernando Gabriel Santilli.

Al igual que familiares de los otros tripulantes, Gopar se encontraba en la Base Naval de Mar del Plata -adonde el pasado domingo debería haber llegado el submarino tras realizar un largo viaje por el Atlántico Sur-, cuando la Armada comunicó que se registró un "evento anómalo singular corto, violento y no nuclear consistente con una explosión" en la zona en la que el submarino argentino desapareció.