Los profesores se quedan sin techo en las islas de lujo de Grecia

Y no es una situación aislada, pues en otras islas como Mikonos, Syros, Corfú y Creta se vive con mayor o menor intensidad este fenómeno (no solo lo padecen profesores, también los médicos y las enfermeras) que son incapaces de pagar los precios estratosféricos de la vivienda local.

Por un apartamento pequeño en Santorini o Mikonos se paga 700 euros al mes de promedio, imposible de alcanzar para muchos griegos con un solo sueldo, ni que decir tiene para los profesores, que tienen salarios que rondan los 800 euros.

Fue el alcalde de Santorini, Nikos Zorzos, el que sacó el asunto a la palestra, tras muchos rumores y noticias sobre profesores durmiendo en las playas de la isla por carecer de un techo.

'Adopte a un profesor'

Con su iniciativa 'Adopte a un profesor', Zorzos ha lanzado un llamamiento a los habitantes de la isla pidiéndoles que hasta que se solucione el problema acojan en sus casas a un maestro de entre las decenas que llegan como interinos al comienzo del curso escolar.

"Algunos llamaron al Ayuntamiento para poner a su disposición pisos. La reacción ha sido mejor de lo esperado. El problema es que en Santorini no hay suficientes viviendas de alquiler. Todo son pisos turísticos", se lamenta Zorzos.

Plataformas de alquiler a corto plazo como Airbnb fueron, según el Ayuntamiento de Santorini, las que hicieron que el problema se agudizara, aunque el alcalde sostiene que la historia de los profesores durmiendo en playas "fue una exageración". "Ninguno durmió en la playa", dice.

"Muchos pudieron encontrar algún hospedaje gracias al Ayuntamiento. Algunos se instalaron en casas de colegas, pero de los 89 maestros de enseñanza primaria y secundaria que llegaron este año, 35 siguen en alojamientos provisionales", explica.

Para Zorzos la solución se encuentra al alcance de la mano ya que "en el pueblo de Kamari hay unos almacenes agrícolas propiedad del Estado. Es necesario que el Estado ceda su uso o su propiedad al Ayuntamiento y podremos transformarlos en pisos que servirán de viviendas exclusivamente para los funcionarios en la isla".

El Ministerio de Educación contrató a 15.000 profesores interinos poco antes de que comenzara el curso el 11 de septiembre y aunque ninguno pudo pedir un destino concreto, sino solo un área del país, recalar en unas islas tan caras no entraba dentro de los planes de ninguno.

Sobre todo porque no reciben ayudas del Estado para pagar el alquiler. "El problema es muy grave y no solo para los maestros de escuela, sino para todos los funcionarios. No sé si algunos durmieron en la playa, pero sé que muchos duermen en los salones de casas de sus compañeros y esto no puede seguir así por mucho tiempo. Nadie puede trabajar en estas condiciones", explica Niki Iliadi, que gestiona un pequeño hotel en Santorini.

Iliadi asegura que la autoridad local podría hacer más, ya que "hay también varios edificios que pertenecen al Ayuntamiento y podrían ser transformados en pisos".

Para muchos de los 120 profesores de infantil, primaria y secundaria que han desembarcado en esta isla del archipiélago de las Cícladas la situación es insostenible, y no tiene visos de solucionarse con la llegada del otoño y la marcha de los turistas.

Y esto es porque, como explica Zorzos, "el periodo turístico en Santorini se extiende a todo el año. El año pasado quedaron abiertos en invierno 141 hoteles por lo que el problema persiste en invierno", aunque (admite) "no es tan agudo".

Un curso escolar más Santorini, que recibe dos millones de visitantes al año, y es uno de los destinos predilectos para los turistas de todo el mundo, sigue ganándose la fama de destino a evitar para los funcionarios.