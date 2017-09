Estados Unidos sube el tono contra el pacto nuclear iraní

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dejó este miércoles a sus aliados en vilo al anunciar, sin revelarla, que ha tomado una decisión sobre la participación de su país en el acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015, un pacto que, según su Gobierno, "claramente no ha cumplido sus expectativas".

"Ya he decidido", dijo Trump a los periodistas sobre el acuerdo iraní durante una de sus reuniones en Nueva York, donde se encuentra con motivo de la Asamblea General de la ONU.

El mandatario no quiso revelar su decisión, y horas más tarde, el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, aseguró que no la ha compartido ni con él ni con la líder de otro de los países firmantes del pacto, la primera ministra británica Theresa May, quien le preguntó sin éxito al respecto durante una reunión bilateral.