Trump se mofa de Kim Jong Un llamándole 'hombre cohete'

"Hable con el presidente Moon de Corea del Sur anoche. Le pregunté cómo iba el hombre cohete", ha escrito Trump en su perfil oficial de Twitter, desde el que también ha denunciado que "se están formando largas líneas de gas en Corea del Norte". "¡Muy malo!", ha apostillado.

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad!