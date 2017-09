Un tuit de Trump sobre el atentado de Londres genera críticas en Reino Unido

"No creo que ayude a nadie especular sobre una investigación en marcha", ha dicho May, al ser interrogada expresamente por un mensaje de condena divulgado en redes sociales por el mandatario norteamericano. "Como he dicho, la Policía y los servicios de seguridad están trabajando para averiguar todas las circunstancias de este cobarde ataque e identificar a los responsables", ha señalado la 'premier' británica.

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive!