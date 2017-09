Barbuda, una isla vacía e inhabitable tras el paso del huracán Irma

Por primera vez en 300 años no hay ni una sola persona en Barbuda, una isla declarada inhabitable por el Gobierno de Antigua y Barbuda después de que fuera arrasada la semana pasada por el huracán Irma.

"Está vacía, ya que todos los habitantes tuvieron que ser evacuados a Antigua, a sólo 30 millas (unos 48 kilómetros) de distancia después del paso del ciclón que diezmó la isla", según asegura en una entrevista con Efe el embajador plenipotenciario ante Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) de Antigua y Barbuda, Ronald Sanders.

Ante la devastación que causó el huracán a su paso por la isla no ayudó el hecho de que es completamente plana, por lo que el ciclón no encontró resistencia, ni tampoco la calidad inferior de las edificaciones, además de que estuvo muy cerca del ojo del huracán, no como Antigua, que estuvo en los anillos exteriores de Irma.