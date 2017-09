"Estaba en la cama y he oído la alerta. No sabía muy bien que pasaba"

Un terremoto de magnitud 8,6 en la escala de Richter azotó México la pasada noche (hora mexicana, primera hora de la mañana del viernes en España) dejando tras de sí decenas de fallecidos y cuantiosos daños materiales. En el país centroamericano residen muchos aragoneses, entre los que se encuentra Cristina Anoro, una joven oscense.

Cristina vive en Ciudad de México y estaba durmiendo cuando comenzó el movimiento sísmico. "Ha sido un susto. De repente ha sonado la alarma de alerta y unos 30 o 40 segundos después ha empezado a notarse el temblor", cuenta la joven. "Cuando he oído la alerta no sabía muy bien que significaba. Acto seguido la cama ha empezado a balancearse cada vez más fuerte y no he sabido muy bien cómo reaccionar, si esperar a que pasara o meterme debajo de una mesa...", añade.

Cristina explica que en ese momento su compañero de piso ha empezado a gritar su nombre y, algo aturdida, se ha levantado en medio de fuertes movimientos sísmicos. Entonces han salido al la calle, porque la norma es evacuar todos los edificios rápidamente, y allí se han encontrado con multitud de gente que había hecho lo mismo.