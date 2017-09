Treinta "soñadores" se declaran en huelga de hambre ante el Congreso de EEUU

"Lo que estamos haciendo es importante porque ayunar es un símbolo de poder, es una forma de protesta. Nos permite encontrar el poder mental para hacer frente a esta situación", dijo hoy a Efe Humberto Márquez, un joven mexicano de 22 años que forma parte del grupo que se ha declarado en huelga de hambre.

Los jóvenes iniciaron su protesta este martes, coincidiendo con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de derogar un programa migratorio que les protege, tienen previsto mantenerla hasta el viernes.

Trump anunció este martes el fin del plan de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), pero dio seis meses al Congreso, hasta el 5 de marzo de 2018, para aclarar la situación de los 800.000 jóvenes indocumentados que pudieron frenar su deportación y obtener un permiso de trabajo gracias a este programa.

"La decisión de Trump fue algo muy trágico, pero al mismo tiempo vamos a levantarnos como siempre hemos hecho y vamos a luchar hasta el final", aseguró Márquez, que llegó a Estados Unidos de manera irregular cuando tenía 6 años y que actualmente reside en la ciudad de Fort Smith, en el estado de Arkansas.

Márquez cuenta que se dio cuenta de "lo que significaba ser indocumentado" cuando llegó a la adolescencia y se planteó la idea de estudiar en la universidad.

"DACA me permitió estudiar. La universidad me consideró como un estudiante de Arkansas y no un extranjero y entonces pude pagar una matrícula más barata. Acabo de graduarme y, ciertamente, ahora mi futuro no tiene claridad, ninguna dirección específica en este momento", se lamentó Márquez.

El joven teme por su familia, especialmente por su hermana que como él recibió los beneficios del programa DACA, decretado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama.

La suspensión del DACA ha provocado un alud de críticas a Trump, desde el propio Obama, que la calificó de "cruel", a destacados líderes del mundo empresarial y las organizaciones proderechos civiles.