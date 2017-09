La astronauta Peggy Whitson regresa a la Tierra tras 665 días en el espacio

La astronauta de la NASA Peggy Whitson ha abandonado este sábado la Estación Espacial Internacional, completando un total de 665 días de carrera en órbita, un récord estadounidense.

Whitson, de 57 años, ha terminado una estancia de más de nueve meses a bordo en la estación, un laboratorio de investigación de 100.000 millones de dólares que vuela a unos 400 kilómetros por encima de la Tierra.

"Me siento genial", aseguró la bioquímica durante una entrevista este lunes. "Me encanta trabajar aquí. Es uno de los trabajos más gratificantes que he tenido", afirmó.