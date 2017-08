Donald Trump confunde a dos periodistas finlandesas que viajaban con Niinisto

El presidente finlandés, sorprendido con Trump, le dio la palabra a una de las periodistas.

A lo que Trump volvió a intervenir: "¿Otra vez? ¿Vas a dársela a ella, la misma?".

"No, no es la misma mujer. Están sentadas una al lado de la otra", respondió Niinisto.

"Tenemos muchas mujeres rubias en Finlandia", agregó la periodista, que preguntó a Trump por el rol del país escandinavo en las relaciones entre Washington y el Kremlin.

THIS. The Finnish journalists @potus had trouble telling apart. They are def. 2 diff. people. So glad I met @maria_annala + @vilenpaula. pic.twitter.com/gthZWwiiJa