Nueva York recibe a Trump con protestas

Centenares de personas se congregaron este lunes a la espera de la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump, a su hogar en Nueva York, en la primera visita oficial a su casa desde que juró el cargo el pasado enero.

En medio de grandes medidas de seguridad, los manifestantes portaban carteles con mensajes como "A nombre de la humanidad, no aceptamos a un Estados Unidos fascista", "Cambiaremos a Trump por 10.000 refugiados", "No al régimen de Trump-Pence", "Sin justicia no hay paz" o "No a la guerra".

Las protestas tenían lugar en torno a la torre Trump, en la que el presidente vivió hasta su llegada a la Casa Blanca.