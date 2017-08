Trump evita ofender a los supremacistas

Heather Heyer, de 32 años y James Alex Fields Jr, de 20, empezaron el sábado en el mismo parque de la Emancipación de Charlottesville (Virginia, EE UU) donde la ultraderecha proclamaba su unidad, pero acabaron el día en lugares muy distintos. Heather, en la morgue. James, en la cárcel. Sus vidas se cruzaron en la calle 4 con Water, cuando el joven supremacista de Toledo (Ohio) embistió violentamente a los contramanifestantes de izquierda con su Dodge Challenger plateado. Una veintena de cuerpos volaron por los aires, las zapatillas quedaron desparramadas por el asfalto. Uno de esos cuerpos, el de Heather, no volvió a levantarse jamás.

"Si no estás indignado es que no estás poniendo atención", fue lo último que escribió en su muro de Facebook. Ayer tocaba escribir su epitafio, que en la Casa Blanca de New Jersey había empezado con eufemismos y ambigüedades. Donald Trump, que se hizo un sitio en la política con la promesa de hablar claro y llamar a las cosas por su nombre, evitó hablar de los supremacistas blancos que habían desatado los incidentes y prefirió condenar "a las muchas partes" involucradas.

Había, como en todas las manifestaciones, elementos provocadores de todos los bandos, pero mientras los racistas llegaron vestidos en uniformes de pelea, enseñando armas y portando pancartas de Adolf Hitler y otros símbolos neonazis, los contra manifestantes proclamaban que el amor vencería al odio. "Estaba mentalmente preparada para que la policía nos lanzara gases lacrimógenos y también me asustaba que alguno de estos supremacistas sacara un cuchillo o una pistola, pero nunca me imaginé esto", escribió Kristin Adolfson a la revista 'New Yorker'.