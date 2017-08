Un autobús de dos plantas se empotra contra una tienda de Londres

El conductor fue trasladado a un hospital del sur de la ciudad, si bien no han sido facilitados detalles sobre su estado.

Los médicos que acudieron al lugar tuvieron que atender a "varias personas" que sufrían heridas, aunque ninguna de gravedad.

En un mensaje colgado en Twitter, el cuerpo policial de Wandsworth (sur de Londres), anunció que "la vía estará cerrada durante algún tiempo".

Amy Mullineux, una enfermera que viajaba dentro del autobús, que hacía la ruta en dirección a Waterloo, dijo a la agencia de noticias británica Press Association (PA) que el conductor del vehículo le dijo que había perdido la conciencia antes de chocar contra la tienda.

"Hablé con él, me dijo que se quedó en blanco antes de que el autobús arrollara la tienda", afirmó Mullineux, que agregó que el chófer "no recuerda haber chocado con nada" y que los "médicos dijeron que creen que pudo sufrir algún tipo de desmayo".

