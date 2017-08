Famosos, un narco y opacidad en un nuevo escándalo mexicano destapado por EE. UU.

¿Quién es Raúl Flores Hernández, alias 'el Tío'? Eso se preguntaba gran parte del país después de que una investigación del Departamento del Tesoro y la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA) salpicara a 22 mexicanos, entre ellos dos iconos nacionales, y 43 empresas.

Para Estados Unidos, Flores Hernández era un capo poco conocido pero muy poderoso, de la talla de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Su captura con fines de extradición se produjo el pasado 20 de julio en Zapopan, Jalisco. Es requerido por una corte de Columbia por distribuir más de cinco kilogramos de cocaína, reveló la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) 12 horas después de que explotara la bomba informativa.

En 2013, Flores Hernández estuvo en un penal federal por delincuencia organizada y operaciones con recurso de procedencia ilícita, pero salió libre en 2015.

No figura tampoco entre los 122 objetivos prioritarios del Gobierno mexicano y, desde la PGR, tan siquiera tenían, o querían proporcionar, una ficha del supuesto criminal.

"Es preocupante que no haya estado en el ojo de la autoridad nacional", dijo a Efe el penalista Gabriel Regino, quien opinó que este caso "les pasó de noche".

A través del cantante Julión Álvarez, el caso afectó al mismísimo presidente, Enrique Peña Nieto, que esta semana visitó el Cañón del Sumidero junto al gobernador de Chiapas y al intérprete.

Una fotografía que Peña Nieto publicó en sus redes sociales testimoniaba la excursión, pero este miércoles fue eliminada de sus cuentas, no sin antes viralizarse este intento infructuoso de proteger su imagen.

La opacidad institucional se suma a una cierta sensación de descontrol, de improvisación. Flores Hernández estaba preso en un penal de la Ciudad de México, en calidad de extraditable, pero sin más vigilancia que un custodio y en convivencia con otros reos.

"No sabíamos el nivel (de peligrosidad), el sistema penitenciario no tenía esta información", reconoció hoy la secretaria de gobierno de la capital, Patricia Mercado.

Poco después el capo fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el céntrico estado de México, famoso tras la espectacular fuga que protagonizó Guzmán en julio de 2015 a través de un túnel.

El líder del cártel de Sinaloa fue recapturado y regresó a la misma cárcel meses después. A inicios de año fue extraditado a Estados Unidos y en la actualidad se encuentra en Nueva York, a la espera de juicio y acusado de 17 delitos.

Más allá de la presunción de inocencia, la noticia ya ha manchado la reputación de Rafa Márquez y Julión Álvarez, acusados de ser testaferros del capo.

Álvarez fue el primero en dar la cara vía Facebook, desde su rancho y muy campechano: "Me he dedicado a hacer música, gracias a Dios no tengo la necesidad de muchas de las cosas que me están acusando".

El cantante especuló que los señalamientos eran por "envidia", pero viajó a la Ciudad de México, donde se espera declare ante la PGR antes de acudir a una conferencia de prensa.

Rafa Márquez, exjugador del Fútbol Club Barcelona y ahora en el Atlas de Guadalajara (México), se presentó de manera voluntaria el mismo miércoles ante la PGR para rendir su declaración.

"Así como he encarado mi carrera como profesional, hoy en día, en mi partido más difícil, intentaré esclarecer todo esto", dijo el defensa de 38 años en una rueda de prensa posterior en la que negó vínculos con el narcotráfico.

Ante el mutismo de la Secretaría de Hacienda, se desconoce si se les han congelado cuentas o incautado propiedades.

En un país de telenovelas, casos de corrupción e ídolos caídos, Rafa y Julión son portada en todos los medios. Decenas de artistas y deportistas han sido vinculados al narco en años recientes, aunque a menudo se ha tratado de rumores.

El capítulo más sonado lo protagonizaron la actriz Kate del Castillo y el oscarizado Sean Penn, quienes se entrevistaron con el Chapo cuando este estaba prófugo.