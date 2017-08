Trump mantiene la tensión nuclear con Corea del Norte y Tellerson la modera

La tensión, surgida después de que medios estadounidenses revelaran que los servicios de inteligencia de EEUU consideran que el régimen de Pyongyang ha conseguido una ojiva nuclear que puede montar en una misil intercontinental, se mantiene con nuevos cruces entre Washington y Pyongyang.

En la red social Twitter, Trump afirmó: "Mi primera orden como presidente fue renovar y modernizar nuestro arsenal nuclear. Ahora es más poderoso y fuerte que nunca antes".

"Esperemos que nunca tengamos que usar este poder (nuclear), pero nunca ha habido un momento en que no hayamos sido la nación más poderosa del mundo", añadió Trump a primera hora de la mañana.

Esas declaraciones de Trump se suman a su advertencia de ayer de que el régimen de Kim Jong-un se enfrentará a "fuego y furia" si continúa sus "amenazas", realizadas en lo que va de año en forma de 14 ensayos de misiles, dos de ellos candidatos serios a ser misiles intercontinentales que pueden impactar en territorio estadounidense.

Envalentonado por sus recientes éxitos en tecnología militar y con un Trump que usa una dialéctica mucho más dura que sus predecesores, Pyongyang amenazó con atacar con misiles de medio alcance la isla de Guam, hogar de una estratégica base naval estadounidense en el Pacífico occidental.

La agencia estatal de noticias norcoreana KCNA aseguró que las Fuerzas Armadas están "analizando cuidadosamente un plan operativo de fuego envolvente en torno a Guam con misiles de alcance medio-largo Hwasong-12".

El jefe del Pentágono, James Mattis, aseveró en un comunicado que si Pyongyang ejecuta amenazas de este tipo o toma "consideraciones" equivocadas se arriesga "a su fin, al de su régimen y a la destrucción de su pueblo".

En el duro mensaje, Mattis reafirma el compromiso de Washington y sus aliados de defenderse, subraya el énfasis que ha dado Trump a la disuasión nuclear y recuerda que Corea del Norte está "extremadamente superada" militarmente por EEUU y perdería "toda carrera armamentística o conflicto que inicie".

Este cruce de amenazas entre la mayor potencia nuclear, junto con Rusia, y un depauperado país que, según el espionaje estadounidense, podría tener hasta 60 cabezas nucleares, ha elevado la preocupación entre analistas y congresistas, tanto republicanos como demócratas.

No obstante, el secretario de Estado, Rex Tillerson, se dedicó a moderar el discurso oficial al asegurar que "los estadounidenses puede dormir tranquilos", ya que nada de lo que ha pasado en las últimas 24 horas indica un "cambio dramático" en la postura militar norcoreana.

Tillerson habló de camino a una parada no prevista en Guam, adonde se dirigió después de una visita de trabajo a Tailandia y Filipinas, donde urgió a los socios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) a un compromiso para presionar a Corea del Norte.

Según el secretario de Estado, Trump estaba intentando enviar un "fuerte mensaje" a Kim Jong-un con sus declaraciones desde su retiro vacacional en su club de golf de Bedminster (Nueva Jersey).

"Lo que el presidente está haciendo es enviar un fuerte mensaje a Corea del Norte en un lenguaje que Kim Jong-un pueda entender, porque no parece entender el lenguaje diplomático", explicó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Tillerson aseguró y que Estados Unidos se defenderá y defenderá a sus aliados militarmente si lo considera necesario, y aseveró que la única salida para Corea del Norte es un "diálogo con las expectativas adecuadas".

Según opinó el columnista David Ignatius en el diario 'The Washington Post0, las fuertes palabras de Trump están más dirigidas a China que a Corea del Norte, con el objetivo de que el principal aliado de Kim Jong-un ejerza presión para contener el desarrollo nuclear norcoreano.

Mientras tanto, fuentes de la Casa Blanca indicaron al diario 'The New York Times' que las amenazas de "fuego y furia", de una contundencia que no se escuchaba desde que el presidente Harry Truman amenazó a Japón tras el lanzamiento de la primera bomba nuclear en Hiroshima en 1945, fueron totalmente improvisadas.