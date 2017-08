Se alquila la casa en la que vivió Donald Trump de pequeño

Quienes planifiquen visitar Nueva York y estén buscando dónde alojarse, pueden tener la solución en la web de alojamientos AirBnB, que alquila por 617 dólares la noche la casa donde el presidente Donald Trump pasó sus primeros cuatro años de vida, informó hoy el diario 'New York Post'.

La casa, ubicada en el distrito de Queens, de un sencillo estilo Tudor, tiene cinco habitaciones, tres baños y un aseo, su cocina original y una biblioteca donde sólo hallarán el libro 'The art of the Deal' o 'El arte de la negociación', una obra que publicó el mandatario en 1987.

No falta la conexión a internet y la televisión por cable y, como agregado, una imagen de cartón de tamaño real de Trump.