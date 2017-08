La Casa Blanca revisa un informe sobre cambio climático que contradice la tesis de Trump

La Casa Blanca está revisando un informe gubernamental elaborado por científicos que determina con "un grado muy alto de confianza" que el cambio climático está relacionado con la actividad humana, algo que ha puesto en duda el presidente de EEUU, Donald Trump, y algunos de sus asesores.

Un borrador del informe, publicado hoy por los diarios 'The New York Times' y 'The Washington Post', considera "extremadamente probable" que "la mayoría del aumento en la temperatura media global desde 1951 fuera causado por la influencia humana sobre el clima".

Científicos consultados por ambos diarios temen que la Casa Blanca, que recibió el informe hace unas semanas y lo está evaluando, decida desecharlo y evitar su publicación definitiva.