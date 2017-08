Las grabaciones íntimas de Ladi Di airean detalles de su vida sentimental

Un polémico documental emitido en el Reino Unido aireó extractos de grabaciones íntimas en las que la princesa Diana de Gales, fallecida en 1997, confiesa detalles de su vida sentimental y su complicado matrimonio con Carlos de Inglaterra.

A pesar de las presiones por parte de antiguos amigos y familiares de Lady Di para evitar la emisión, la cadena británica Channel 4 mantuvo en su programación el documental, elaborado a partir de cintas que la princesa grabó entre 1992 y 1993, durante unas sesiones privadas para mejorar su oratoria.

"Diana: In Her Own Words" ("Diana: En sus propias palabras") revela las dificultades que minaron su relación con Carlos, del que se separó en 1992 y con el que mantenía relaciones sexuales "una vez cada tres semanas" hasta que nació su segundo hijo, Enrique, tras lo cual esos encuentros terminaron, según ella misma relata.