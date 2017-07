España no reconocerá los resultados de la Constituyente sin un amplio consenso nacional

El ministerio de Asuntos Exteriores de España ha asegurado este lunes que no reconocerá los resultados de la votación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela sin un amplio consenso nacional. "España no reconocerá una Asamblea Constituyente que no sea resultado de un amplio consenso nacional, elegida conforme a reglas democráticas de sufragio universal libre, igual , directo y secreto", ha asegurado el ministerio en un comunicado. "Por ello, no podrá reconocer ni dar validez a los actos jurídicos emanados de esta Asamblea Constituyente", ha añadido.