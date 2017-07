Maduro abre la votación para la Asamblea Constituyente en Venezuela contra "el emperador Trump"

Maduro y su esposa han depositado su voto a las 06.05 de la mañana -- hora local, seis horas más en la España peninsular --, en el Colegio Miguel Antonio Caro, en Catia.

"Quise ser el primer voto", ha declarado Maduro minutos después ante los medios. "El primer voto por la paz, por la independencia y la soberanía de Venezuela y por la tranquilidad futura", ha aseverado antes de remarcar lo simbólico de la fecha.

"Un día como hoy, 30 de julio de 1783 estaban bautizando a Bolívar, y por ese niño estamos aquí. El 30 de julio del año 2000 el comandante Chávez fue elegido presidente de la República y refrendó la Constitución del 99", ha añadido.

"Tenemos un legado que defender, un legado de libertadores", ha dicho Maduro antes de dedicar unas palabras al presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha prometido sancionar a Venezuela si se celebran estos comicios, declarados por otro inconstitucionales por la oposición.

"Ha querido el emperador Trump impedir el derecho al voto del pueblo venezolano. Llueva, truene o relampaguee, he dicho yo, habrá elecciones. La Asamblea Constituyente será el superpoder que permitirá reencontrar el espíritu nacional. Es el único poder que puede, puesta al servicio de la paz", ha dicho.

"No hay poder sobre la tierra que pueda impedir a Venezuela su derecho democrático", ha declarado el mandatario. "Desde ya me pongo al servicio de la Asamblea Nacional Constituyente, emanado del único soberano de Venezuela, donde no mandan emperadores ni reyes. Buenos días, Venezuela", ha concluido.