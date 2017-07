Dimite el jefe del Ejército francés, enfrentado a Macron por el presupuesto

En un comunicado citado por los medios franceses, el general indicó que su dimisión, aceptada por Macron, se justifica porque no se ve capaz de mantener el "modelo de ejército en el que cree para garantizar la protección de Francia y de los franceses".

La polémica se abrió el pasado día 12 cuando De Villiers compareció ante la comisión de Defensa de la Asamblea Nacional y algunos de los diputados que participaban en esa reunión a puerta cerrada filtraron sus palabras.

El máximo responsable de la jerarquía militar, después de señalar allí que en el pasado ya se habían visto decepcionados por las promesas electorales una vez que un Gobierno entraba en funciones, advirtió de que esta vez no tenía intención de que le "jodieran ('se faire baiser') así una vez más".

La respuesta del presidente llegó al día siguiente en un encuentro tradicional con la cúpula militar la víspera de la Fiesta Nacional, donde (sin citar por su nombre a Pierre de Villier) subrayó que "no es digno llevar ciertos debates a la plaza pública". "Soy vuestro jefe, los compromisos que he asumido ante nuestros ciudadanos y ante nuestro Ejército los sé cumplir. Y no necesito a ese respecto ninguna presión, ni ningún comentario", les dijo Macron.

Recorte en Defensa

El general De Villiers había criticado la disminución de la partida del departamento de Defensa para este año (850 millones de euros), dentro del recorte general de los presupuestos de todos los ministerios (4.500 millones) anunciado a comienzos de semana por el Ejecutivo ante la situación de las cuentas públicas y la voluntad de cumplir el objetivo de déficit.

La ministra de Defensa, Florence Parly, insistió, en una entrevista publicada este miércoles por 'Le Figaro', en que, pese a la disminución anunciada para este ejercicio la partida de su departamento este año será "equivalente" a lo que se había fijado en el proyecto inicial de presupuestos, es decir 32.700 millones de euros, y que habrá un incremento del 5% para 2018.

Parly indicó que las reducciones en 2017 afectarán a "los programas de inversión de largo plazo. Por tanto, eso no tendrá impacto en el presupuesto de intervención", en las operaciones del Ejército.

Sobre todo, la ministra reiteró el compromiso de Macron para aumentar el presupuesto militar hasta el 2% del producto interior bruto (PIB) en el horizonte de 2025. De acuerdo con las cifras del Ejecutivo, del 1,79% del PIB en 2016 se pasará al 1,80% en 2017 y al 1,81% en 2018.

El nuevo presidente francés se ha reafirmado en el objetivo de reducir el déficit público de Francia por debajo del 3% del PIB desde este mismo año, y eso pese a que el Tribunal de Cuentas ha puesto en evidencia un desajuste de las cuentas públicas al término del mandato del anterior presidente, el socialista François Hollande.