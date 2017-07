Trump fracasa en su intento de reemplazar el Obamacare

Malas noticias para los trumpistas: el Obamacare sigue vivo. Los republicanos no podrán colgarse la medalla de anular la reforma sanitaria de Barack Obama con un contundente voto en el Congreso, como habían prometido, aunque las medidas que han tomado hasta ahora han servido ya para precipitar su fracaso. Con eso sueña Donald Trump, ajeno al factor humano detrás de la batalla política. Casi 44.000 personas morirán cada año si se anula, según un estudio del New England Journal of Medicine. Otros 32 millones sufrirán al quedarse sin cobertura sanitaria, según la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO).