Trump afirma que Putin hubiera preferido a Hillary Clinton para presidir Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó hoy que su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, hubiera preferido a su rival demócrata en los comicios de noviembre, Hillary Clinton, como inquilina de la Casa Blanca.

"Si Hillary hubiera ganado, nuestros militares estarían diezmados. Nuestra energía sería mucho más costosa. Eso es lo que a Putin no le gusta de mí", dijo Trump en una entrevista con el fundador de la cadena Christian Broadcasting Network (CBN), Pat Robertson.

"Y por eso digo, ¿por qué me querría? Porque desde el primer día yo he querido un ejército fuerte, él no quiere ver eso", añadió el presidente en alusión a los intereses del Kremlin, probados por la inteligencia estadounidense, en que el multimillonario ganara los comicios a la exsecretaria de Estado.