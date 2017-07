Trump defiende que su hijo es "inocente" ante el escándalo por su reunión con una abogada rusa

Trump ha publicado una serie de tuits para alabar la entrevista que su hijo concedió el martes a la cadena 'Fox News', en la que aseguró que la reunión con Veselnitskaya fue "una pérdida de tiempo" porque no le aportó nada relacionado con Clinton, algo que la letrada ha corroborado en una charla con 'NBC News'.

"Mi hijo Donald hizo un buen trabajo anoche. Fue abierto, transparente e inocente", ha escrito. Trump ha denunciado que este último escándalo es "la mayor caza de brujas de la historia política" de Estados Unidos y ha responsabilizado de ello a la prensa que difunde "noticias falsas".

My son Donald did a good job last night. He was open, transparent and innocent. This is the greatest Witch Hunt in political history. Sad!