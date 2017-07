Donald Trump Jr. dice que no informó a su padre de su reunión con la abogada rusa

El hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., aseguró que no le contó a su padre la reunión que mantuvo durante la campaña electoral del año pasado con una abogada rusa que supuestamente tenía información dañina contra la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton.

"No había nada que contar. Fue una total pérdida de 20 minutos, lo cual fue una pena", dijo Trump Jr. en una entrevista con la cadena Fox News, en la que añadió que ni se acordaba de la reunión hasta que el periódico The New York Times informó de ella este fin de semana.

En las primeras declaraciones de Trump Jr. desde que estalló el escándalo, también confesó que visto "en retrospectiva" hubiese hecho las cosas "algo diferente".