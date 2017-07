El hijo de Trump "pidió información a Rusia sobre los demócratas"

La abogada rusa que se reunió con el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Natalia Veselnitskaya, ha asegurado que su intención nunca fue entregar información relativa a la excandidata presidencial Hillary Clinton, aunque sus interlocutores sí que parecían esperar "muy fervientemente" datos controvertidos sobre el Partido Demócrata.

"No tenía ninguna información perjudicial o sensible sobre Hillary Clinton. Nunca fue mi intención tenerla", ha explicado Veselnitskaya, en una entrevistya a NBC News, en relación a un encuentro destapado por 'The New York Times' y al que Donald Trump Jr. supuestamente acudió sabiendo que Moscú quería ayudar a su padre.

El yerno del presidente, Jared Kushner, y el entonces jefe de campaña, Paul Manafort, también estaban en el encuentro con la abogada, que tuvo lugar en junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York. Tanto el hijo del mandatario como la Casa Blanca han restado importancia a esta cita, de la que el Kremlin también se ha desmarcado.