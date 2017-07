La oposición mantiene su agenda de presión callejera y plebiscito

Leopoldo López pasó su primera noche en casa aclimatándose a su nueva situación . De momento, mantiene la discreción y deja que otros dirigentes de oposición hablen por él. Luis Florido aseguró que "viene con más bríos contra la dictadura" y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) mantiene la agenda de movilizaciones y del plebiscito del próximo día 16 para el que abrirá cerca de 2000 mesas. Pero la salida del fundador de Voluntad Popular reconfigurará en un plazo no demasiado largo el organigrama antichavista . El gobierno por su parte, advierte contra el sectarismo en la campaña electoral por la Constituyente y Diosdado Cabello , como líder del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aconseja inhabilitar políticamente a "aquellos que llaman a la violencia y a desconocer a la Constituyente" , no precisó si servirá también para los chavistas disidentes que llamar a desconocerla.

Nicolás Maduro dijo "acatar" la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de conceder a López el beneficio de casa por cárcel donde cumplió más de 3 años de una condena de cerca de 14. "Acato y digo más, apoyo la decisión . y ustedes saben las diferencias absolutas que tengo con el señor LL", afirmó.

La comunidad internacional -la Unión Europea dijo que la liberación "es un paso en la buena dirección-, gobiernos de la región y sus simpatizantes celebraron el fallo del TSJ.

Dirigentes opositores expresaron inicialmente su "sorpresa" pero coincidieron con la actual diputada y ex líder estudiantil Gaby Arellano en que la medida "nos ratifica que estamos en el final de la dictadura".

Desde el oficialismo se destaca que con la excarcelación el TSJ demuestra que el tribunal no actuó al dictado de Maduro, como sostiene el antichavismo, y apuntan que algunos de sus líderes hubieran preferido que López siguiera preso para tener argumentos para continuar las protestas.

Florido, que es presidente de la Comisión de Política Exterior de la actual Asamblea Nacional, reveló que en su conversación telefónica con el ex alcalde de Chacao lo notó "enérgico y con grandes ganas de ponerse a trabajar en esta nueva etapa con la convicción de lograr la verdadera paz, cambio y libertad del país".

Agregó que el "siguiente paso de Leopoldo es seguir apoyando la agenda de calle" para tener "mayor fuerza" para firmar "la consulta soberana contra el fraude Constituyente de Nicolás Maduro que quiere destruir la República. Todos además debemos acompañar la calle sin retorno, nombrar los nuevos magistrados del TSJ y rectores del Consejo Nacional Electoral, y la huelga general organizada por todos los sectores que hacen vida en el país", declaró.

Convencidos de que efectivamente no falta mucho para que Maduro deba renunciar, no hacen caso de las advertencias de Cabello: "Aquellos que llaman a la violencia y a desconocer a la Constituyente, sean inhabilitados políticamente para que más nunca puedan ejercer la política", declaró. El dirigente chavista indicó que los constituyentes electos "debemos comprometernos con el pueblo". Además, al dar el pistoletazo de salida a la campaña electoral ordenó que no haya "comandos paralelos" y si "un solo grupo revolucionario. No puede haber privilegios de ningún tipo". Igualmente pidió a los aspirantes ir a "la calle, a tocarle las puertas al pueblo (...) nosotros vamos a una Asamblea Nacional Constituyente porque fue el pueblo el que dio la orden".