Trudeau pedirá a Trump que lidere las iniciativas contra el cambio climático en la cumbre del G-20

"Le diremos que es importante que adopte un papel de liderazgo en la lucha contra el cambio climático y que podría conseguir con ello crear buenos empleos", ha hecho saber Trudeau al diario alemán, después de que Trump decidiera el mes pasado suspender su participación en el Acuerdo de París, el gran texto medioambental internacional.

"No hay debate alguno sobre la existencia del cambio climático. Es indudable que está sucediendo. Y vamos a abordarlo como un reto, pero también como una oportunidad para invertir", ha aseverado.

Trudeau ha asegurado que no existe ninguna animadversión particular hacia Trump y que sus políticas no se definen por presentarse como opuestas a las del presidente norteamericano.

"No me interesan mucho las etiquetas, y nunca dejo que la gente me defina a través de ellas. En lo que respecta a Estados Unidos, los canadienses esperan de mí que defienda nuestros valores y nuestros intereses, y para tener una relación constructiva con nuestro mayor socio comercial y el vecino más cercano", ha declarado.

"Donald Trump, como el Brexit, es el resultado de una expresión popular, muy real, de rabia contra las instituciones y contra élites fuera de onda. Siempre ha existido, y este jueves lo vimos aquí", ha señalado el primer ministro en relación a las protestas. "Si hay algo que nos han enseñado los últimos tiempos, es que hay que escuchar a la gente, comprender sus preocupaciones y responder a ellas", ha dicho.