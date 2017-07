Seúl confirma que el misil norcoreano fue de tipo intercontinental

En el marco de un comité parlamentario, el Ministro de Defensa, Han Min-koo, ha confirmado por primera vez que el misil disparado por el régimen de Kim Jong-un es un proyectil con un alcance que le permitiría llegar a suelo estadounidense.

Corea del Norte dijo la víspera que había probado con éxito por primera vez un ICBM llamado Hwasong-14, algo que Corea del Sur, Japón y Estados Unidos no pudieron confirmar a la espera de analizar todos los datos disponibles.

La conclusión del Ministerio de Defensa surcoreano es que se trata de un ICBM con capacidad para recorrer entre 7.000 y 8.000 kilómetros y que vendría a ser una mejora del Hwasong-12 de alcance medio, según explicó hoy a Efe un portavoz de la institución.

No obstante, los datos analizados no permiten confirmar que el misil tenga capacidad para volver a entrar en la atmósfera terrestre correctamente, un elemento clave para que este tipo de armamento resulte o no efectivo.

Según Pyongyang, el Hwasong-14 alcanzó 2.802 kilómetros de altura y recorrió 933 kilómetros en 39 minutos hasta caer en aguas del Mar de Japón ("Mar del Este" en las dos Coreas).

Han consideró que "aún no puede concluirse que Corea del Norte ha desarrollado con éxito un ICBM" al tener en cuenta que el lanzamiento se efectúo desde una plataforma fija y que la correcta reentrada en la atmósfera del proyectil "aún no ha podido confirmarse".

Por otra parte, admitió que la capacidad de Pyongyang para miniaturizar cabezas nucleares para equiparlas en misiles ha alcanzado un nivel "considerable" y que hay "una alta probabilidad" de que el régimen realice pronto un nuevo ensayo atómico.

Horas antes de la declaración del Ministro de Defensa surcoreano, el secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, advirtió que "la prueba (norcoreana) de un ICBM representa una nueva escalada", con lo que confirmó también que se trataba del primer lanzamiento exitoso de este tipo de misil por parte de Corea del Norte.

Corea del Sur y EE.UU. han respondido a la prueba norcoreana con múltiples lanzamientos de misiles en dirección al Mar de Japón.