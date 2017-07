Los herederos de Tolkien y Warner llegan a un acuerdo en la demanda por máquinas tragaperras de El Señor de los Anillos

Los herederos de J.R.R. Tolkien han llegado a un acuerdo en torno una demanda por 80 millones de dólares contra Warner Bros por las licencias para juegos online, máquinas recreativas y otros artículos ligados a las apuestas basadas los libros de 'El Hobbit' y 'El Señor de los Anillos'.

El acuerdo por parte de los herederos de Tolkien y la editorial HarperCollins con New Line Cinema, una unidad de Time Warner Inc que ha llevado al cine las novelas en dos trilogías, y Saul Zaentz Co, propietaria de varios derechos de marketing, ha sido divulgado en un documento judicial en Los Angeles.

El texto también resuelve contrademandas de Warner Bros y Zaentz. Los términos exactos del acuerdo no fueron hechos públicos.