Contador: "Quiero depender de mi estado de forma, no de hazañas" 

Alberto Contador (Trek), señaló a un día del comienzo del Tour de Francia en Düsseldorf que espera "depender del estado de forma y no del recurso de las hazañas" para luchar por el maillot amarillo en París.

"Espero que mis posibilidades no pasen por intentar una hazaña puntual en vez de depender de mi estado físico. Este recorrido invita a intentar opciones diferentes, es cierto, pero de momento dependo de mi estado de forma", dijo el ciclista madrileño.

Aunque su preparación "es mejor que la del año pasado", Contador prefiere "esperar a que empiece la carrera para comprobar al cien por cien si ha sido buena".

"A día de hoy creo que he acertado, pero ya lo veremos", dijo. Contador explicó las razones de una preparación más conservadora para afrontar el Tour 2017, diferente a otros años.

"De esta manera puedo llegar con mas garantías a la salida. Hay que estar en óptimas condiciones. Me resulta difícil no disputar las carreras y en los entrenamientos me gusta ir rápido. A ver cómo resulta la estrategia, esta vez más tranquila, algo más conservadora. A ver qué resultado nos da la planificación hecha", señaló.

El ciclista de Pinto vaticinó un Tour "más abierto y más complicado de dominar por un equipo", al que llega con la ilusión intacta, 10 años después de su primera victoria.

"Me hace mucha ilusión que 10 años después siga siendo candidato a la victoria. Tengo más experiencia, la vida me ha dado vivencias que ayudan. La ilusión y las ganas para el Tour no han cambiado", aseguró. Recordó Contador que cuando el Trek confió en su fichaje "fue pensando en el Tour, en luchar por ganar".

"Por 20 segundos he perdido cuatro vueltas esta temporada, pero luego nos hemos centrado en el Tour y creo que llego en buenas condiciones", insistió. Preguntado por la baja por dopaje de su compañero André Cardoso, el madrileño dio su punto de vista.

"Ha sido una sorpresa, algo sorprendente. No lo esperaba, le han apartado del equipo por la política de tolerancia cero, pero no ha terminado el tema aún. En un equipo no se puede controlar todo lo que sucede", explicó. Ante la cronometrada inicial en Düsseldorf, Contador advirtió de la importancia del tiempo.

"No he visto el recorrido, quiero ir a verlo. Tiene 6 kilómetros técnicos, pero todo dependerá del tiempo. Hay que ir lo más rápido posible en zonas no técnicas y en las técnicas hay que tener cuidado con las caídas para no perder tiempo".

Ante su reto de luchar por el Tour, el único español ganador de las tres grandes tuvo palabras de halago para su equipo, y en especial para su gregario de lujo, el holandés Bauke Mollema. "Es un honor compartir equipo con Mollema, vamos a hacer un bonito Tour y vamos a disfrutar juntos", concluyó.