Tres periodistas de CNN dimiten tras retractarse de una historia sobre Rusia.

El autor del artículo, Thomas Frank; el editor jefe de la unidad, Eric Lichtblau, y el responsable máximo de la unidad de investigación de CNN, Lex Haris, presentaron la renuncia a sus puestos, que le fue aceptada por la cadena de televisión.

Trump se hizo este martes eco de la noticia en su cuenta de Twitter y aseguró que "Noticias Falsas CNN está preparando cambios de gestión ahora que les han pillado publicando historias falsas sobre Rusia ¡Los ratings por los suelos!".

Fake News CNN is looking at big management changes now that they got caught falsely pushing their phony Russian stories. Ratings way down!