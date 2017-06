Turquía crea una lista de juegos "dañinos" para la juventud, como Guitar Hero o Pac-Man

El Ministerio de Juventud y Deportes turco ha elaborado un listado de videojuegos que contienen elementos "dañinos" para la juventud y en él se incluyen títulos como Guitar Hero, Call of Duty o Pac-Man.

El listado, al que ha tenido acceso el diario turco 'Milliyet', es el resultado del trabajo de un equipo que investiga si los juegos incluyen "contenido que puede dañar a los jóvenes" como puede ser la "islamofobia, el uso de drogas, pornografía o violencia".

Entre los juegos supuestamente islamófobos están títulos como Guitar Hero III, Devil May Cry -Dante's Awakening, Resident Evil, Call of Duty, Hitman, Counter-Strike, Serious Sam, Muslim Massacre, Bomb Gaza, Pac-Man y Tekken.