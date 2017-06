Los ciudadanos de la UE que viven en Reino Unido deberán solicitar una tarjeta especial tras el 'brexit'

La primera ministra británica Theresa May ha explicado en la Cámara de los Comunes el documento de 15 páginas que recoge los detalles sobre cuáles serán los derechos que ofrece a los comunitarios cuando concluya su salida definitiva de la Unión Europea y estos demuestren que llevan cinco años de residencia continuada en Gran Bretaña.

Según el texto, los ciudadanos europeos deberán solicitar una tarjeta de identificación especial que deberá respaldar y registrarse en una base de datos del Ministerio de Interior. Quienes ya gocen de documentos de residencia deberán volver a solicitarlo ya que sus circunstancias pueden haber cambiado, pero para ellos el proceso será más simple

Los ciudadanos de la UE que lleven más de cinco años de residencia en Reino Unido tendrán el llamado "estado estacionario" que esencialmente es lo mismo que el llamado permiso indefinido recogido en la Ley de Inmigración de 1971. La propuesta de May no discrimina entre las diferentes nacionalidades de la Unión Europea.

La oferta del RU deja claro que tras el 'brexit', los residentes comunitarios perderán el derecho de traer a un cónyuge a Gran Bretaña si no superan el umbral de ingresos de 18.600 libras (más de 21.000 euros). Tampoco tendrán derecho de voto en ningún caso, ni la protección del Tribunal de Justicia Europeo, ya que no tiene jurisdicción sobre los ciudadanos en suelo británico. Las mismas medidas se proponen para Gibraltar.

Pese a estas excepciones, los comunitarios tendrán derecho a vivir en Gran Bretaña, acceder a fondos públicos, realizar cualquier actividad si es lícita y solicitar la ciudadanía. Se incluyen además garantías en materia de pensiones y beneficios de seguridad social.

Sin embargo, áreas clave como los temas de salud, las cualificaciones profesionales y los derechos de los trabajadores autónomos se colocan en una categoría de negociación para "tratar de garantizar su continuidad" en lugar de una garantía unilateral.

El Ministerio del Interior ya ha dicho que se garantizará hasta un periodo de dos años de gracia para que los ciudadanos de la Unión Europea puedan demostrar que llevan cinco años de residencia continuada en Gran Bretaña. En este sentido, se otorgará un permiso temporal de conformidad con las leyes de inmigración británicas. La justificación de la estancia continuada podrá hacerse mediante varias vías, como presentando recibos de salarios o ingresos, entre otras cosas.

El Ministerio de Interior -con millones de solicitudes de visados anuales- reconoce que la tarea será un reto, según el diario británico 'The Guardian'.

El documento también recoge que las personas de la Unión Europea que quieran residir en Reino Unido tras la fecha de corte estarán sujetas al régimen de inmigración general. Según el rotativo, se están considerando varias opciones y serán publicadas en breve.La fecha de cierre aún no se ha acordado, aunque se propone como límite el 29 de marzo de 2019, ya que es la fecha que dos años antes se invocó el artículo 50 del Tratado de Bruselas.

Los ciudadanos de la Unión que lleguen antes de la fecha de corte pero que no hayan logrado acumular cinco años de residencia continuada podrán solicitar la condición de temporal con el fin de seguir siendo residente hasta que hayan acumulado los cinco años. Cuando obtengan la tarjeta de identificación especial podrán acceder a los mismos beneficios que el resto.

Quienes lleguen después de la fecha de corte podrán ser candidatos para el estado de 'asentado permanente' dependiendo de las circunstancias, aunque en este caso el Ministerio de Interior ha informado de que el estado 'permanente' no está garantizado. Los ciudadanos post-brexit deberán esperar a que se publiquen las diferentes propuestas que baraja el Gobierno que lidera Theresa May.

Obviamente, quedarán excluidos del derecho a solicitar el estado de permanencia aquellos "criminales graves o persistentes a los que consideramos una amenaza para el Reino Unido". En realidad esta situación se mantiene como hasta ahora, ya que 3.500 delincuentes comunitarios fueron deportados el pasado año.

En cuanto a la política interna de Reino Unido, el Partido Conservador británico que lidera Theresa May ha logrado alcanzar un acuerdo político con el Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte para formar un nuevo ejecutivo en Reino Unido.

Este pacto llega tras dos semanas de conversaciones entre las dos formaciones desde que las elecciones dejaron al Partido Conservador sin mayoría absoluta en el Parlamento. Los diez parlamentarios del DUP apoyarán a los 'tories' en las votaciones clave en la Cámara de los Comunes, empezando con la votación sobre el Discurso de la Reina, que tendrá lugar esta semana.

Según la BBC, no habrá acuerdo para conformar un gobierno de coalición, por lo que May estará al frente de un ejecutivo sin mayoría absoluta en el Parlamento. La líder del DUP, Arlene Foster, ha asegurado el lunes, tras reunirse con May, que el acuerdo dará estabilidad al nuevo gobierno y que supondrá un aumento de la inversión para Irlanda del Norte de 1.000 millones de libras en los próximos dos años (1.140 millones de euros).

"Este acuerdo servirá para tener un gobierno estable en Reino Unido por el interés nacional en este periodo vital", ha afirmado Foster, en Downing Street. "El Partido Conservador ha reconocido que tiene que haber una mayor financiación para Irlanda del Norte, dada nuestra historia única y nuestras circunstancias durante las últimas décadas", ha afirmado la líder del DUP. "Celebramos este apoyo financiero de 1.000 millones de libras en los próximos dos años", ha añadido.

Por su parte, May ha dicho en un comunicado que el DUP va a respaldar a su nuevo ejecutivo en la votación de esta semana, en los presupuestos, en lo relacionado con el proceso de salida de la Unión Europea y en los temas de seguridad nacional.

En otras medidas legislativas, sin embargo, el apoyo del DUP no está necesariamente garantizado aunque la previsión es que el partido respalde a los conservadores en la aplicación de su programa electoral en los próximos dos años después de que muchos de los temas que separaban a ambos partidos fueran descartados. Los 'tories' están a nueve escaños de la mayoría absoluta parlamentaria, por lo que necesitan el apoyo de otros partidos para sacar adelante sus medidas, también las relativas a la retirada de Reino Unido de la Unión Europea.