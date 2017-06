Un comandante español "salvó muchas vidas" en el ataque yihadista contra un hotel de Mali

Así lo ha desvelado en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ildefonso Castro, que ha querido "hacer un reconocimiento público" a este oficial. "Los militares están para hacer su trabajo y lo hizo muy bien", ha remachado.

El ataque perpetrado el pasado domingo contra el hotel Campament Kangaba provocó la muerte de un soldado maliense y cinco extranjeros, entre ellos una mujer de nacionalidad franco-gabonesa y un militar portugués.

Fuentes del Estado Mayor de la Defensa han relatado que este comandante, cuya identidad no han facilitado, se encontraba de permiso en las instalaciones del complejo, junto a otros compañeros, tomando un refresco y en traje de baño, cuando vio acercarse a un grupo de personas armadas.

El comandante dio la voz de alarma --con lo que privó a los atacantes del efecto sorpresa-- y, junto con el resto de personas que se encontraban allí, huyó hacia una colina cercana. En el camino vio que uno de los atacantes disparaba y cogió la pistola de un compañero para repeler el ataque, facilitando así la huida del resto del grupo.

Al llegar a la cima de la colina coincidieron con otro grupo de personas huidas, entre ellas una niña de 12 años y un bebé, y desde allí avisaron a la EUTM, cuya fuerza de reacción rápida acudió al lugar, igual que las Fuerzas Armadas malienses. El comandante español había huido descalzo y tuvo que ser atendido de heridas en los pies. Otro suboficial español sobrevivió también al ataque.

Por otro lado, el secretario de Estado de Exteriores ha avanzado que probablemente España incrementará su presencia en EUTM en el futuro aspirará a tener el mando de la misión --en 2018, según fuentes militares--.

En cambio, ha asegurado que no está previsto ningún incremento de presencia española en Barkhane, la misión que lidera Francia contra el yihadismo en el Sahel. "No me consta ninguna petición por parte de los franceses", ha dicho.