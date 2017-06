May asegura que el autor del atentado de la mezquita de Londres actuó solo y añade que "el odio no triunfará"

En una declaración frente a Downing Street, May ha sostenido que el ataque es "tan nauseabundo" como los recientes atentados registrados en Londres y Mánchester. "Este fue un ataque contra musulmanes cerca de su lugar de oración", ha denunciado, subrayando que "como todos los actos de terrorismos busca dividirnos". "El odio y el mal de este tipo nunca triunfarán", ha recalcado.

La primera ministra ha elogiado la respuesta de los ciudadanos, que redujeron al autor del atropello, "un hombre blanco de 48 años", "valientemente" hasta que llegó la Policía, cuya actuación también ha elogiado, destacando que se personaron tan solo en un minuto y en ocho minutos se calificó como terrorista el atropello. Según ha dicho, además de la persona declarada muerta en el lugar, ocho personas fueron trasladadas al hospital.

Asimismo, la 'premier', que ha presidido una reunión del comité Cobra de seguridad, ha anunciado que ya se han desplegado efectivos adicionales y que la Policía seguirá evaluando las necesidades de seguridad de las mezquitas, ofreciendo los recursos necesarios.

Para May, este último ataque "es un recordatorio de que el terrorismo, el extremismo, el odio adoptan muchas formas y nuestra determinación para combatirlos debe ser la misma, sea quien sea el responsable".

"Ha habido demasiada tolerancia al extremismo en nuestro país durante muchos años y eso significa el extremismo de cualquier tipo, incluida la islamofobia", ha lamentado, defendiendo la necesidad de proteger no solo la libertad de expresión sino también la libertad de practicar cualquier religión "en paz".

Posteriormente, la primera ministra ha visitado la mezquita de Finsbury Park, donde se ha reunido con un grupo de líderes religiosos de diferentes credos, según la BBC. Hasta la mezquita, según los medios, también se han desplazado el líder de la oposición, Jeremy Corbyn, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, y la jefa de Scotland Yard, Cressida Dick.

A su salida, May ha dicho sentirse encantada de haber sido testigo de la "fuerza de la comunidad unidad, de todos los credos unido en un único deseo de ver el extremismo y el odio de todo tipo erradicado de nuestra sociedad".

"No hay espacio para este odio en nuestro país hoy en día y tenemos que trabajar juntos como una sola sociedad, una comunidad, para expulsar a este mal que está afectando a tantas familias", ha añadido.

La identidad del autor

Por el momento, no se ha desvelado la identidad del autor del ataque. Según los testimonios recabados por los medios británicos, este gritó que quería "matar a musulmanes" y que lo haría de nuevo. El diario 'The Guardian' ha publicado un vídeo en el que se le ve saludando a la multitud tras ser introducido en un furgón policial.

El secretario de Estado de Seguridad, Ben Wallace, ha aclarado que el sospechoso "no era conocido por las autoridades en el espacio del extremismo o el extremismo de extrema derecha".

A su vez, la máxima responsable de la Policía Metropolitana, Cressida Clark, ha insistido en que están tratando lo ocurrido como un "ataque terrorista" y ha asegurado que se toman "todo tipo de crímenes de odio o de extremismo violento increíblemente en serio y cuando es posible, evitan ataques". "Si no podemos evitar un ataque, entonces obviamente tratamos de llevar a la gente ante la justicia", ha añadido.

Por otra parte, tres hombres que aseguran haber ayudado a reducir al autor del ataque ha contado al diario que el imán de la mezquita cercana pidió a la multitud que mantuviera la calma y que no le hicieran ningún daño. "Por esta razón este hombre sigue vivo hoy", ha contado uno de ellos. "Si el imán no hubiera estado allí no estaría aquí hoy", ha subrayado.

Empresa de alquiler de la furgoneta

Entretanto, la compañía de alquiler de furgonetas propietaria del vehículo empleado en el ataque, Pontyclun Van Hire, ha asegurado sentirse "conmocionada y triste" por lo sucedido.

"Estamos cooperando plenamente con la Policía Metropolitana y nuestros pensamientos están con los que han resultado heridos en este cobarde ataque", ha añadido la empresa, que no ha querido hacer más comentarios sobre el suceso.